Защитник Сесар Навас хочет покинуть «Ростов»



Испанец Сесар Навас намерен сменить клуб. Испанское издание Diario de Navarra сообщает, что игрок уже оповестил руководство жёлто-синих о своём желании.



Наиболее вероятным новым местом трудоустройства 36-летнего испанца называется «Осасуна» (Памплона). Команда выступает в сильнейшей лиге чемпионата Испании и после 16-ти туров находится на 20-м месте в турнирной таблице.



За дончан Навас выступает с сезона 2015/2016. За это время он провёл 50 матчей во всех турнирах и завоевал серебро чемпионата России.



По информации портала transfermartk.de у игрока действует контракт в «Ростовом» до лета 2017-го года, а трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.