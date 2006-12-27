Защитник Сесар Навас хочет покинуть «Ростов»
Сегодня, 17:20 |
ROSTOV.RU
Испанец Сесар Навас намерен сменить клуб. Испанское издание Diario de Navarra сообщает, что игрок уже оповестил руководство жёлто-синих о своём желании.
Наиболее вероятным новым местом трудоустройства 36-летнего испанца называется «Осасуна» (Памплона). Команда выступает в сильнейшей лиге чемпионата Испании и после 16-ти туров находится на 20-м месте в турнирной таблице.
За дончан Навас выступает с сезона 2015/2016. За это время он провёл 50 матчей во всех турнирах и завоевал серебро чемпионата России.
По информации портала transfermartk.de у игрока действует контракт в «Ростовом» до лета 2017-го года, а трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.
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