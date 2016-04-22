ГК «Ростов-Дон» переиграл «Эрд»

Дончанки в стартовом матче года в рамках группового этапа Кубка ЕГФ одолели венгерский «Эрд» - 27:24.
Первый матч календарного года желто-черные проводили против венгерского клуба «Эрд» из одноименного города. Два года назад соперники уже встречались в Кубке ЕГФ, и тогда сильнее оказался «Ростов-Дон». Таким образом, венгерки имели возможность отомстить за тот проигрыш. В их состава в настоящее время выступает Анжела Булатович, один сезон отыгравшая за ростовчанок.
На первых порах ни одному из коллективов не удавалось добиться значительного преимущества. К середине стартового отрезка матча счет был равным – 7:7. Лишь после этого «Ростов-Дон» включил обороты и сумел за коротким промежуток времени значительно оторваться от соперника. К перерыву вице-чемпион России вел в счете 16:11.
В начале второго тайма гости сократили отставание до трех голов, но россиянки тут же нарастили темп и повели плюс восемь – 24:16. Казалось, что теперь ничто не сможет помешать желто-черным без особых проблем довести матч по победы. Однако венгерки смогли обострить интригу. Выдав впечатляющий рывок 6:1, «Эрд» к 50-й минуте матча проигрывал всего три гола – 25:22. Но в решающий момент россиянки сыграли в обороне надежно и своего уже не упустили. Итог – трудная победа «Ростов-Дона» 27:24. Сираба Дембеле и Анна Вяхирева стали самыми результативными игроки своей команды – по пять голов. В составе «Эрда» больше всех мячей набросала Катарина Крпеж Слежак – девять попаданий.
Сегодня же и другие российские команды сыграли свои матчи в Кубке ЕГФ. Краснодарская «Кубань» на своем поле переиграла венгерский «Альба Фехервар» 31:26, а тольяттинская «Лада» проиграла на выезде датскому «Нюкебингу» 23:35.
Следующий матч «Ростов-Дон» сыграет на своей площадке 9 января - уже через два дня предстоит сразиться с «Лучом» (Москва) в рамках чемпионата России. В Кубке ЕГФ теперь ростовчанки сыграют 15 января, в норвежском Трондхейме против местного «Биасена».
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