 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синара»

Сегодня, 17:17 |  ROSTOV.RU


Дончанки обыграли соперниц из Волгограда 27:20.
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синара»
Первая домашняя игра после перерыва на Евро прошла в Ростове-на-Дону. Из-за серьезных и не очень травм целый ряд спортсменок ростовского коллектива не могли помочь своей команде. Среди них Екатерина Ильина, Анна Седойкина, Ана Паула Родригес, Мария Басараб, Александра Степанова, Лотте Григель и Владлена Бобровникова. Однако волгоградское «Динамо» в этом сезоне играет не слишком удачно, и даже против ослабленного травмами «Ростов-Дона» выходило в статусе аутсайдера.

Волжанки смогли в первом тайме навязать ростовчанкам борьбу и даже какое-то время вели в счете. Ближе к перерыву большая разница в классе все же дала о себе знать. Дончанки повели в счете 13:11.

«Ростов-Дон» сумел обозначить свое преимущество в начале второго тайма. «Динамо-Синара» смогло сравнять счет – 13:13, 14:14, но затем впечатляющий отрезок хозяев площадки расставил все точки над «i». К середине второй половины игры ростовчанки уже вели в счете 21:14, и никаких сомнений об итоге матча не возникало. К финальной сирене отрыв составил семь голов – 27:20. «Ростов-Дон» одержал уверенную победу. Результативнее других атаковали Анна Вяхирева (12 голов) и Юлия Манагарова (7 точных бросков). В составе гостей больше всех забросила Ярослава Фролова – 5 голов.

«Ростов-Дон» набирает 20 очков – 10 побед и ничего кроме них. Следующие матчи пройдут уже в январе. Ожидается, что к этому времени новый главный тренер француз Фредерик Бужан уже приступит к работе. 7 январе на своем поле «Ростов-Дон» в Кубке ЕГФ сыграет против венгерского «Эрда», а уже 9-го – в рамках чемпионата России против московского «Луча», так же в родных стенах.

Суперлига. Предварительный этап.

«Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» (Волгоград) – 27:20 (13:11, 14:9)

Голы у «Ростов-Дона»: Вяхирева – 12, Манагарова -7, Барбоса – 4, Петрова -3, Дембеле -1.

Перейти к списку статей Спорт-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



16-11-2016, 08:32
[image-1] ГК «Ростов-Дон» победил «Ставрополье-СКФУ» [/image-1]
Спорт-Новости

ГК «Ростов-Дон» победил «Ставрополье-СКФУ»

Дончанки одержали убедительную победу со счетом 38:24. Подробнее...
7-11-2016, 07:58
[image-1] ГК «Ростов-Дон» уступил датскому «Митьюлланду» [/image-1]
Спорт-Новости

ГК «Ростов-Дон» уступил датскому «Митьюлланду»

Дончанки проиграли датчанкам со счетом 23:25 и серьезно ухудшили свои шансы на выход из группы. Подробнее...
17-10-2016, 08:51
[image-1] ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Бухаресту» [/image-1]
Спорт-Новости

ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Бухаресту»

Дончанки на чужом поле со счетом 21:24 уступили румынскому «Бухаресту». Подробнее...
20-09-2016, 06:33
[image-1] ГК «Ростов-Дон» на своем поле обыграл тольяттинскую «Ладу» [/image-1]
Спорт-Новости

ГК «Ростов-Дон» на своем поле обыграл тольяттинскую «Ладу»

Желто-черные обыграли «Ладу» - 31:27. Подробнее...
15-09-2016, 08:15
[image-1] ГК «Ростов-Дон» разгромил «Уфу-Алису» [/image-1]
Спорт-Новости

ГК «Ростов-Дон» разгромил «Уфу-Алису»

Дончанки без видимых усилий разобрались с башкирской командой – 35:19. Подробнее...
15-08-2016, 08:00
[image-1] Игроки «Ростов-Дона» в составе сборной России завершили групповой этап на первом месте [/image-1]
Спорт-Новости

Игроки «Ростов-Дона» в составе сборной России завершили групповой этап на первом месте

Российские олимпийцы выиграли все матчи в группе. В последнем туре была повержена сборная Нидерландов 38:34. Подробнее...
13-05-2016, 09:21
[image-1] ГК «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в чемпионате России [/image-1]
Спорт-Комментарии

ГК «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в чемпионате России

Ростовчанки в первом матче финальной серии уступили на выезде Астраханочке - 20:21. Подробнее...
28-04-2016, 08:31
[image-1] ГК «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России [/image-1]
Спорт-Комментарии

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России

Дончанки были сильнее соперниц из Динамо-Синара - 21:17 в матче и 2:0 в серии. Подробнее...
24-04-2016, 22:02
[image-1] ГК «Ростов-Дон» сделал первый шаг на пути к финалу Суперлиги [/image-1]
Спорт-Комментарии

ГК «Ростов-Дон» сделал первый шаг на пути к финалу Суперлиги

Полуфинальная серия стартовала в Волгограде, где дончанки уверенно переиграли местное Динамо-Синара - 26:17. Подробнее...
7-04-2016, 05:06
[image-1] ГК «Ростов-Дон» выиграл последний матч предварительного этапа Суперлиги [/image-1]
Спорт-Комментарии

ГК «Ростов-Дон» выиграл последний матч предварительного этапа Суперлиги

Дончанки переиграли Ладу 32:27 и завершили первый этап чемпионата России на первом месте. Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!