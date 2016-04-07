ГК «Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синара»

Первая домашняя игра после перерыва на Евро прошла в Ростове-на-Дону. Из-за серьезных и не очень травм целый ряд спортсменок ростовского коллектива не могли помочь своей команде. Среди них Екатерина Ильина, Анна Седойкина, Ана Паула Родригес, Мария Басараб, Александра Степанова, Лотте Григель и Владлена Бобровникова. Однако волгоградское «Динамо» в этом сезоне играет не слишком удачно, и даже против ослабленного травмами «Ростов-Дона» выходило в статусе аутсайдера.
Волжанки смогли в первом тайме навязать ростовчанкам борьбу и даже какое-то время вели в счете. Ближе к перерыву большая разница в классе все же дала о себе знать. Дончанки повели в счете 13:11.
«Ростов-Дон» сумел обозначить свое преимущество в начале второго тайма. «Динамо-Синара» смогло сравнять счет – 13:13, 14:14, но затем впечатляющий отрезок хозяев площадки расставил все точки над «i». К середине второй половины игры ростовчанки уже вели в счете 21:14, и никаких сомнений об итоге матча не возникало. К финальной сирене отрыв составил семь голов – 27:20. «Ростов-Дон» одержал уверенную победу. Результативнее других атаковали Анна Вяхирева (12 голов) и Юлия Манагарова (7 точных бросков). В составе гостей больше всех забросила Ярослава Фролова – 5 голов.
«Ростов-Дон» набирает 20 очков – 10 побед и ничего кроме них. Следующие матчи пройдут уже в январе. Ожидается, что к этому времени новый главный тренер француз Фредерик Бужан уже приступит к работе. 7 январе на своем поле «Ростов-Дон» в Кубке ЕГФ сыграет против венгерского «Эрда», а уже 9-го – в рамках чемпионата России против московского «Луча», так же в родных стенах.
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