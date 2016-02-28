ФК «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль»

На сборе в ОАЭ дончане со счётом 4:0 переиграли клуб «Аль-Хиляль».
Стартовую встречу календарного года подопечные Курбана Бердыева сыграли выше всяких похвал. На 6-й минуте быстрый гол удался Александру Бухарову, который откликнулся на подачу Тимофея Калачёва с фланга и точно пробил головой – 1:0. Далее жёлто-синие создали несколько голевых моментов, но с реализацией дела не заладились.
На второй тайм вышел практически другой состав, но рисунок не изменился. На 49-й минуте после контратаки Игорь Киреев с передачи Хорена Байрамяна удвоил преимущество своей команды. Ещё через несколько минут отличился Фёдор Кудряшов, забивший свой гол так же после контратаки – 3:0. Все точки над «i» расставил иранский форвард «Ростова» Сердар Азмуна. Нападающий после паса Игоря Киреева пробил издали и попал точно в угол – 4:0.
«Ростов» одержал» уверенную победу. Вице-чемпионы России продолжают готовиться к второй части сезона. Следующий спарринг назначен на 19 января. В этот день ростовчане сыграют с китайским клубом Хэнань Цзянье (Чжэнчжоу).
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