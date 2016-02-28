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ФК «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль»

Сегодня, 18:15 |  ROSTOV.RU

На сборе в ОАЭ дончане со счётом 4:0 переиграли клуб «Аль-Хиляль».
ФК «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль»
Стартовую встречу календарного года подопечные Курбана Бердыева сыграли выше всяких похвал. На 6-й минуте быстрый гол удался Александру Бухарову, который откликнулся на подачу Тимофея Калачёва с фланга и точно пробил головой – 1:0. Далее жёлто-синие создали несколько голевых моментов, но с реализацией дела не заладились.

На второй тайм вышел практически другой состав, но рисунок не изменился. На 49-й минуте после контратаки Игорь Киреев с передачи Хорена Байрамяна удвоил преимущество своей команды. Ещё через несколько минут отличился Фёдор Кудряшов, забивший свой гол так же после контратаки – 3:0. Все точки над «i» расставил иранский форвард «Ростова» Сердар Азмуна. Нападающий после паса Игоря Киреева пробил издали и попал точно в угол – 4:0.

«Ростов» одержал» уверенную победу. Вице-чемпионы России продолжают готовиться к второй части сезона. Следующий спарринг назначен на 19 января. В этот день ростовчане сыграют с китайским клубом Хэнань Цзянье (Чжэнчжоу).

«Ростов» — «Аль-Хиляль» — 4:0 (1:0)

Голы: Бухаров. 6 – 1:0, Киреев, 49 – 2:0, Кудряшов, 52 – 3:0, Азмун, 66 – 4:0

Состав «Ростова»

Первый тайм: Медведев, Терентьев, Мевля, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Препелицэ, Ерохин, Бухаров, Григорьев, Игрок на просмотре

Второй тайм: Медведев, Навас, Гранат, Полоз, Нобоа, Кудряшов, Нандиньо, Киреев, Азмун (Ярошенко, 72), Игрок на просмотре, Байрамян

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