ФК «Ростов» определился с местом сборов



Ростовчане зимой проведут два учебно-тренировочного сбора.



С 6 по 20 января желто-синие будут тренироваться в ОАЭ. Второй сбор пройдет в Турции, с 24 января по 6 февраля. Известен и один из спарринг-партнеров – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра состоится 13 января. О других контрольных матчах пока не сообщается.



Первый официальный матч 2017 года ростовчане проведут на своем поле против пражской «Спарты». Игра 1/16 Лиги Европы назначена на 16 февраля. 23 февраля состоится ответный поединок в столице Чехии. Первый матч чемпионата России «Ростов» проведет в Томске против местной «Томи». Игра назначена на 3 марта.



По итогам первой части сезона 2016/2017 «Ростов» пробился в плей-офф Лиги Европы и расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России среди команд Премьер-Лиги.