 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

ФК «Ростов» определился с местом сборов

Сегодня, 11:15 |  ROSTOV.RU
ФК «Ростов» определился с местом сборов

Ростовчане зимой проведут два учебно-тренировочного сбора.

С 6 по 20 января желто-синие будут тренироваться в ОАЭ. Второй сбор пройдет в Турции, с 24 января по 6 февраля. Известен и один из спарринг-партнеров – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра состоится 13 января. О других контрольных матчах пока не сообщается.

Первый официальный матч 2017 года ростовчане проведут на своем поле против пражской «Спарты». Игра 1/16 Лиги Европы назначена на 16 февраля. 23 февраля состоится ответный поединок в столице Чехии. Первый матч чемпионата России «Ростов» проведет в Томске против местной «Томи». Игра назначена на 3 марта.

По итогам первой части сезона 2016/2017 «Ростов» пробился в плей-офф Лиги Европы и расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России среди команд Премьер-Лиги.

Перейти к списку статей Спорт-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



12-12-2016, 16:44
[image-1] «Ростов» сыграет в 1/16 Лиги Европы с пражской «Спартой» [/image-1]
Спорт-Новости

«Ростов» сыграет в 1/16 Лиги Европы с пражской «Спартой»

Подробнее...
25-07-2016, 17:25
[image-1] ФК «Ростов» первый матч сезона в чемпионате России проведет в Ростове-на-Дону [/image-1]
Спорт-Новости

ФК «Ростов» первый матч сезона в чемпионате России проведет в Ростове-на-Дону

Подробнее...
18-09-2015, 09:46
[image-1] ХК «Ростов» выиграл первый официальный матч нового сезона [/image-1]
Спорт-Новости

ХК «Ростов» выиграл первый официальный матч нового сезона

В Саранске состоялся первый матч сезона 2015/2016 в Высшей ... Подробнее...
28-08-2014, 22:41
[image-1] ФК «Ростов» выбыл из Лиги Европы [/image-1]
Спорт-Новости

ФК «Ростов» выбыл из Лиги Европы

Завершился ответный матч нашей команды против турецко... Подробнее...
9-04-2007, 14:52
[image-1] СКА завтра проведёт первый матч дома [/image-1]
Спорт-Новости

СКА завтра проведёт первый матч дома

ФК «СКА-Ростов» завтра проведёт первый домашний матч в чемпионате. Подробнее...
9-03-2007, 16:06
[image-1] «Ростов» проведёт первый матч на выезде [/image-1]
Спорт-Новости

«Ростов» проведёт первый матч на выезде

Первый матч в чемпионате России по футболу ФК «Ростов» проведёт на выезде. Подробнее...
13-02-2007, 14:58
[image-1] Гандболистки отправились на сборы [/image-1]
Спорт-Новости

Гандболистки отправились на сборы

ГК «Ростов-Дон» отправился в Звенигород на тренировочный сбор, который пройдёт до 21 февраля. Подробнее...
29-01-2007, 10:55
[image-1] «Локомотив-2» проиграл в Саранске [/image-1]
Спорт-Новости

«Локомотив-2» проиграл в Саранске

БК «Локомотив-Ростов-2» в чемпионате России по баскетболу среди команд высшей лиги проиграл обе игры в Саранске местному «Рускон-Мордовия». Подробнее...
28-12-2006, 14:26
[image-1] Дублёры «Локомотива» проиграли в Майкопе [/image-1]
Спорт-Новости

Дублёры «Локомотива» проиграли в Майкопе

«Локомотив-Ростов-2» в чемпионате России среди команд высшей лиги проиграл обе игры в Майкопе местному «Динамо-АГУ». Подробнее...
18-12-2006, 12:12
[image-1] «Локомотив-2» проиграл в Питере [/image-1]
Спорт-Новости

«Локомотив-2» проиграл в Питере

«Локомотив-Ростов-2» в чемпионате России среди команд высшей лиги проиграл обе игры в Санкт-Петербурге местному «Спартаку-2». Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!