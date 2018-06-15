Звезда мирового футбола Роналдо прибыл в Ростов-на-Дону



В донскую столицу прилетел легендарный футболист Роналдо. Звезду мирового футбола горожане увидели, когда он ужинал в одном из заведений столицы Дона 16 июня вечером. «Зубастика» (именно так окрестили в футбольном мире игрока) тут же окружили фанаты и попросили о совместном фото. Бразилец никому не отказал, в итоге ростовчане оказались на спонтанной селфи-сессии со звездой.



Напомним, полное имя игрока - Роналду Луис Назариу ди Лима. Он является одним из выдающихся футболистов.



Двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» прилетел в донскую столицу, чтобы поддержать сборную Бразилии в матче со швейцарцами. Игра состоится на «Ростов Арене» 17 июня в 21.00.