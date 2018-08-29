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Звезда «Дома-2» приехала на родину, в Ростовскую область, чтобы восстановить украденный паспорт

Звезда «Дома-2» приехала на родину, в Ростовскую область, чтобы восстановить украденный паспорт

Активная инстаграмщица и звезда телепроекта «Дом-2» Марина Мексика приехала на родину, в Ростовскую область. Посетить село Развильное Песчанокопского района девушку вынудили обстоятельства. Недавно у дончанки украли паспорт, и чтобы восстановить документы, ей пришлось приехать в поселок, где она родилась.
«Если бы не украли мой паспорт, кто знает, когда бы я ещё приехала в родное село Развильное», - написала Марина на своей странице в «Инстаграме».

Девушка также сообщила, что хочет увидеться со своими одноклассниками и попросила отозваться всех, с кем она училась, потому что связь с учениками своей школы она не поддерживала.

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