Звезда «Дома-2» приехала на родину, в Ростовскую область, чтобы восстановить украденный паспорт





Активная инстаграмщица и звезда телепроекта «Дом-2» Марина Мексика приехала на родину, в Ростовскую область. Посетить село Развильное Песчанокопского района девушку вынудили обстоятельства. Недавно у дончанки украли паспорт, и чтобы восстановить документы, ей пришлось приехать в поселок, где она родилась.

«Если бы не украли мой паспорт, кто знает, когда бы я ещё приехала в родное село Развильное», - написала Марина на своей странице в «Инстаграме».



Девушка также сообщила, что хочет увидеться со своими одноклассниками и попросила отозваться всех, с кем она училась, потому что связь с учениками своей школы она не поддерживала.