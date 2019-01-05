Звезда «Дома-2» из Ростова поделилась впечатлениями о катании на сноуборде



Уроженка Ростова Марина Мексика рассказала, что впервые встала на сноуборд. Она поделилась фотографией с зимнего курорта на странице в «Инстаграме».



Донская красавица одета в специальный лыжный костюм, очки, маску и шлем. Мексика рассказала, что ей очень понравился такой экстремальный вид спорта. Однако она пишет, что кататься довольно трудно. Девушка от души поблагодарила всех, кто учил ее кататься на доске.



- Эта навсегда останется в моей памяти, - пишет Марина.