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Зоопарк опубликовал первое видео с родившимся в Ростове тигрёнком

Зоопарк опубликовал первое видео с родившимся в Ростове тигрёнком
Понаблюдать за новорожденным тигрёнком теперь могут не только посетители зоопарка, но и пользователи интернета.

В соцсети появилась первая видеозапись детёныша амурского тигра, появившегося на свет в Ростовском зоопарке. Малыш играет со свое мамой Примой в вольере. Кадры были опубликованы в День тигра, который отмечается в четвертое воскресенье сентября.
- Нашему тигрёнку сегодня 2 месяца. Сейчас он находится вместе с мамой, - сообщили в Ростовском зоопарке. - В ближайшее время Прима покажет малыша нашим посетителям.

Напомним, родители новорожденного хищника – амурский тигр Устин, привезённый с Дальнего Востока в 2015 году и тигрица Прима, живущая в ростовском зоопарке с 2005 года.

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