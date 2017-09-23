Зоопарк опубликовал первое видео с родившимся в Ростове тигрёнком



Понаблюдать за новорожденным тигрёнком теперь могут не только посетители зоопарка, но и пользователи интернета.



В соцсети появилась первая видеозапись детёныша амурского тигра, появившегося на свет в Ростовском зоопарке. Малыш играет со свое мамой Примой в вольере. Кадры были опубликованы в День тигра, который отмечается в четвертое воскресенье сентября.

- Нашему тигрёнку сегодня 2 месяца. Сейчас он находится вместе с мамой, - сообщили в Ростовском зоопарке. - В ближайшее время Прима покажет малыша нашим посетителям.



Напомним, родители новорожденного хищника – амурский тигр Устин, привезённый с Дальнего Востока в 2015 году и тигрица Прима, живущая в ростовском зоопарке с 2005 года.



