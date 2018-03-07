«Золотой» кандидат Павел Грудинин





Масштаб иностранных сбережений Павла Грудинина раскрыла Федеральная налоговая администрация Швейцарии. Как оказалось, кандидат от КПРФ хранит за границей не только сотни тысяч долларов, но и золотые слитки. Информировать об этом ЦИК и налоговые органы Грудинин не посчитал нужным. Член ЦИКа Александр Кинев заявил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее, пишет МКRU. Если Павел Грудинин не закрыл заграничные счета до того, как зарегистрировался в качестве кандидата, его можно уличить в нарушении законов «О выборах президента Российской Федерации» и «О валютном регулировании и валютном контроле». Эксперты полагают, что кандидат перестал приходить на теледебаты, так как всячески избегает неудобных вопросов от избирателей. А их скопилось уже немало.



Золотые слитки вдали от Родины



Швейцарские налоговики приводят данные, согласно которым с начала 2016 года вплоть до 31 декабря 2017 года в UBS Switzerland AG у Грудинина были открыты 13 счетов. Сам кандидат от КПРФ ранее утверждал, что деньги за границей не держит.



В то время, как на встречах с избирателями Грудинин выступал против вывода капиталов из страны, на его иностранных счетах хранились крупные суммы денег. Кроме этого, кандидат прятал в швейцарском банке золотые слитки на сумму 230 тысяч долларов. В унциях «золото партии» составляло 174,526, или без малого 5 килограммов.



Еще 625 тысяч долларов Грудинина обнаружились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге. Там подобные финансовые инструменты освобождены от большинства видов налогов. Фонды инвестируют в ценные бумаги европейских компаний. Выходит, что г-н Грудинин сам себе противоречит: сначала он обещает сложить голову на развитие отечественной экономики, а затем тайком вкладывает деньги в иностранный капитал.



Российские законы нипочем



Ранее в СМИ сообщали, что Павел Грудинин представил в Федеральную налоговую службу информацию только о двух иностранных счетах. Про 11 остальных стало известно лишь после того, как Федеральная налоговая администрация Швейцарии провела проверку в соответствии с межгосударственным соглашением между нашими странами. Отсюда можно сделать вывод, что Грудинин минимум 22 раза нарушил закон о валютном контроле, когда открывал и закрывал каждый из счетов. А когда кандидат осуществлял движение средств по скрываемым счетам, он вновь и вновь преступал действующий закон.



Адвокат Рубен Маркарьян дает гарантию, что за многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства Грудинин понесет лишь административное наказание в виде штрафа. По словам специалиста, кандидат от КПРФ «должен заплатить штраф за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции, о которой не уведомил налоговиков».



Для мультимиллионера Павла Грудинина эта сумма пустяковая. Ведь в его собственности находятся подмосковные земли на миллиарды рублей. Дело вовсе не в деньгах. Настораживает тот факт, что исходя из швейцарских данных, кандидат систематически нарушает отечественные законы и вешает лапшу на уши избирателям.



При этом эксперты в один голос твердят, что Грудинин в законах разбирается. «Он — состоятельный человек, имеющий возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, — полагает Рубен Маркарьян, — однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».



Остается только надеяться, что кандидат не преподнесет нам новых сюрпризов в виде сокрытого гражданства другого государства или, например, недвижимости за рубежом.



Офшорная цепочка



Павел Грудинин уверял, что ничего не знает об офшорной компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. Однако журналистам удалось выяснить, что кандидат от КПРФ и члены его семьи тесно связаны с данной компанией, которая владеет крупным пакетом акций совхоза имени Ленина.



Офшорная компания «Бонтро ЛТД» владеет 99% долей в ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК), которой, в свою очередь, принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени Ленина». Цепочка замыкается на конечном владельце офшора — Сергее Хмельницком, который для кандидата тоже не чужой человек. В прошлом Сергей Хмельницкий вместе с экс-супругой Грудинина управляли совместным бизнесом, им принадлежал салон красоты «Таир».



Сегодня парикмахерской в «Совхозе имени Ленина» владеют не только бывшая жена кандидата от КПРФ, но и его дети Антон и Артем, которые имеют недвижимость в Испании и Латвии и вид на жительство в стране НАТО. Рядовые работники совхоза подозревают, что именно «Универсальная финансовая» компания осуществляла скупку земельных паев в интересах Грудинина и его партнеров, а Хмельницкий — правая рука «кандидата от народа», помогающий ему решать самые трудные вопросы. Поэтому никто из местных жителей не сомневается, что реальным владельцем офшора из Белиза является кандидат в президенты России от КПРФ. Это значит, что Павел Грудинин, которому официально принадлежит 44% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», на самом деле является его контролирующим собственником.



Есть ли справедливость в совхозе?



Согласно данным из открытых источников, балансовая стоимость принадлежащих УФК акций «Совхоза имени Ленина» составляет около 8 миллионов рублей. Цифра заоблачная, ведь во владении совхоза — дорогостоящая подмосковная земля. Эксперты пришли к тому, что 20% акций на момент приобретения должны были быть не дешевле 100 миллионов рублей. Единственное объяснение невысокой официальной стоимости пакета ценных бумаг, принадлежащих УФК, специалисты видят в том, что акции скупались за гроши.



Некоторые жители совхоза, на руках которых остались мизерные пакеты акций ЗАО, заявили о том, что не получали от Павла Грудинина ни дивидендов, ни иных выплат после продажи совхозных земель. В надежде добиться справедливости они подали на кандидата КПРФ в суд, который в конечном счете оказался на стороне жителей совхоза и признал недействительными сделки по передаче двух участков земли в пользу ООО «ТТ Девелопмент». Суд постановил, что в сделке были заинтересованы Грудинин и его сын Антон. В «ТТ Девелопмент» кандидату принадлежит 4% акций, его сыну Антону — также 4%, а 84% владеет непосредственно ЗАО «Совхоз имени Ленина».



Доверия не вызывают и сделки по отчуждению земли, проведенные грудининским совхозом. В 2016 году 12 гектаров совхозной земли он продал компании «ИКЕА» через ООО «ТТ Девелопмент». В СМИ появилась информация, что в конечном итоге до совхоза от сделки доходит чуть более 1 млрд рублей, а 148 миллионов «тормозятся» в «ТТ Девелопмент» и в качестве «подарков» распределяются отцу и сыну Грудининым (по более чем 37 миллионов каждому) и еще двум частным лицам. Сам кандидат эту информацию опровергал. Неудивительно, что рядовые совхозники, акционеры ЗАО, обратились в суд, ведь им такие подарки даже не светили.



Специалисты уверены, что теперь суды против компаний Грудинина возобновятся с новой силой. Ведь даже простые миноритарии после долгих лет безрезультатных попыток восстановили свои права. Под сомнения могут поставить и сделку 2007 года, когда «Совхоз имени Ленина» точно так же сначала внес в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» 14 гектаров и получил за это 10% доли в компании, а в 2011 году продал свои акции за 538 миллионов рублей. То есть, если IKEA 12 гектаров обошлись в 1,6 миллиарда, то стоимость фактически 14 гектаров оказалась почти в 3 (!) раза дешевле. Поговаривали, что цена была занижена намеренно, чтобы уйти от налогообложения.



«Не осталось сомнений насчет «кристальной честности» кандидата от КПРФ», — иронизирует Алексей Мухин. Он вспоминает скандалы с сокрытием счетов и швейцарским золотом, проигранный пайщикам суд и вскрывшиеся в этой связи факты незаконных операций с землей, обеспечившие переход «Совхоза имени Ленина» под единоличный контроль кандидата. «Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что мы, возможно, имеем дело со своеобразным «миллионером Корейко», который хочет стать главой государства», — резюмирует политолог.