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«Золотой» кандидат Павел Грудинин

«Золотой» кандидат Павел Грудинин

Масштаб иностранных сбережений Павла Грудинина раскрыла Федеральная налоговая администрация Швейцарии. Как оказалось, кандидат от КПРФ хранит за границей не только сотни тысяч долларов, но и золотые слитки. Информировать об этом ЦИК и налоговые органы Грудинин не посчитал нужным. Член ЦИКа Александр Кинев заявил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее, пишет МКRU. Если Павел Грудинин не закрыл заграничные счета до того, как зарегистрировался в качестве кандидата, его можно уличить в нарушении законов «О выборах президента Российской Федерации» и «О валютном регулировании и валютном контроле». Эксперты полагают, что кандидат перестал приходить на теледебаты, так как всячески избегает неудобных вопросов от избирателей. А их скопилось уже немало.

Золотые слитки вдали от Родины

Швейцарские налоговики приводят данные, согласно которым с начала 2016 года вплоть до 31 декабря 2017 года в UBS Switzerland AG у Грудинина были открыты 13 счетов. Сам кандидат от КПРФ ранее утверждал, что деньги за границей не держит.

В то время, как на встречах с избирателями Грудинин выступал против вывода капиталов из страны, на его иностранных счетах хранились крупные суммы денег. Кроме этого, кандидат прятал в швейцарском банке золотые слитки на сумму 230 тысяч долларов. В унциях «золото партии» составляло 174,526, или без малого 5 килограммов.

Еще 625 тысяч долларов Грудинина обнаружились в фондах коллективных инвестиций, зарегистрированных в Люксембурге. Там подобные финансовые инструменты освобождены от большинства видов налогов. Фонды инвестируют в ценные бумаги европейских компаний. Выходит, что г-н Грудинин сам себе противоречит: сначала он обещает сложить голову на развитие отечественной экономики, а затем тайком вкладывает деньги в иностранный капитал.

Российские законы нипочем

Ранее в СМИ сообщали, что Павел Грудинин представил в Федеральную налоговую службу информацию только о двух иностранных счетах. Про 11 остальных стало известно лишь после того, как Федеральная налоговая администрация Швейцарии провела проверку в соответствии с межгосударственным соглашением между нашими странами. Отсюда можно сделать вывод, что Грудинин минимум 22 раза нарушил закон о валютном контроле, когда открывал и закрывал каждый из счетов. А когда кандидат осуществлял движение средств по скрываемым счетам, он вновь и вновь преступал действующий закон.

Адвокат Рубен Маркарьян дает гарантию, что за многочисленные нарушения валютного и налогового законодательства Грудинин понесет лишь административное наказание в виде штрафа. По словам специалиста, кандидат от КПРФ «должен заплатить штраф за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 100% от суммы каждой проведенной валютной операции, о которой не уведомил налоговиков».

Для мультимиллионера Павла Грудинина эта сумма пустяковая. Ведь в его собственности находятся подмосковные земли на миллиарды рублей. Дело вовсе не в деньгах. Настораживает тот факт, что исходя из швейцарских данных, кандидат систематически нарушает отечественные законы и вешает лапшу на уши избирателям.

При этом эксперты в один голос твердят, что Грудинин в законах разбирается. «Он — состоятельный человек, имеющий возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, — полагает Рубен Маркарьян, — однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».

Остается только надеяться, что кандидат не преподнесет нам новых сюрпризов в виде сокрытого гражданства другого государства или, например, недвижимости за рубежом.

Офшорная цепочка

Павел Грудинин уверял, что ничего не знает об офшорной компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. Однако журналистам удалось выяснить, что кандидат от КПРФ и члены его семьи тесно связаны с данной компанией, которая владеет крупным пакетом акций совхоза имени Ленина.

Офшорная компания «Бонтро ЛТД» владеет 99% долей в ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК), которой, в свою очередь, принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени Ленина». Цепочка замыкается на конечном владельце офшора — Сергее Хмельницком, который для кандидата тоже не чужой человек. В прошлом Сергей Хмельницкий вместе с экс-супругой Грудинина управляли совместным бизнесом, им принадлежал салон красоты «Таир».

Сегодня парикмахерской в «Совхозе имени Ленина» владеют не только бывшая жена кандидата от КПРФ, но и его дети Антон и Артем, которые имеют недвижимость в Испании и Латвии и вид на жительство в стране НАТО. Рядовые работники совхоза подозревают, что именно «Универсальная финансовая» компания осуществляла скупку земельных паев в интересах Грудинина и его партнеров, а Хмельницкий — правая рука «кандидата от народа», помогающий ему решать самые трудные вопросы. Поэтому никто из местных жителей не сомневается, что реальным владельцем офшора из Белиза является кандидат в президенты России от КПРФ. Это значит, что Павел Грудинин, которому официально принадлежит 44% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», на самом деле является его контролирующим собственником.

Есть ли справедливость в совхозе?

Согласно данным из открытых источников, балансовая стоимость принадлежащих УФК акций «Совхоза имени Ленина» составляет около 8 миллионов рублей. Цифра заоблачная, ведь во владении совхоза — дорогостоящая подмосковная земля. Эксперты пришли к тому, что 20% акций на момент приобретения должны были быть не дешевле 100 миллионов рублей. Единственное объяснение невысокой официальной стоимости пакета ценных бумаг, принадлежащих УФК, специалисты видят в том, что акции скупались за гроши.

Некоторые жители совхоза, на руках которых остались мизерные пакеты акций ЗАО, заявили о том, что не получали от Павла Грудинина ни дивидендов, ни иных выплат после продажи совхозных земель. В надежде добиться справедливости они подали на кандидата КПРФ в суд, который в конечном счете оказался на стороне жителей совхоза и признал недействительными сделки по передаче двух участков земли в пользу ООО «ТТ Девелопмент». Суд постановил, что в сделке были заинтересованы Грудинин и его сын Антон. В «ТТ Девелопмент» кандидату принадлежит 4% акций, его сыну Антону — также 4%, а 84% владеет непосредственно ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Доверия не вызывают и сделки по отчуждению земли, проведенные грудининским совхозом. В 2016 году 12 гектаров совхозной земли он продал компании «ИКЕА» через ООО «ТТ Девелопмент». В СМИ появилась информация, что в конечном итоге до совхоза от сделки доходит чуть более 1 млрд рублей, а 148 миллионов «тормозятся» в «ТТ Девелопмент» и в качестве «подарков» распределяются отцу и сыну Грудининым (по более чем 37 миллионов каждому) и еще двум частным лицам. Сам кандидат эту информацию опровергал. Неудивительно, что рядовые совхозники, акционеры ЗАО, обратились в суд, ведь им такие подарки даже не светили.

Специалисты уверены, что теперь суды против компаний Грудинина возобновятся с новой силой. Ведь даже простые миноритарии после долгих лет безрезультатных попыток восстановили свои права. Под сомнения могут поставить и сделку 2007 года, когда «Совхоз имени Ленина» точно так же сначала внес в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» 14 гектаров и получил за это 10% доли в компании, а в 2011 году продал свои акции за 538 миллионов рублей. То есть, если IKEA 12 гектаров обошлись в 1,6 миллиарда, то стоимость фактически 14 гектаров оказалась почти в 3 (!) раза дешевле. Поговаривали, что цена была занижена намеренно, чтобы уйти от налогообложения.

«Не осталось сомнений насчет «кристальной честности» кандидата от КПРФ», — иронизирует Алексей Мухин. Он вспоминает скандалы с сокрытием счетов и швейцарским золотом, проигранный пайщикам суд и вскрывшиеся в этой связи факты незаконных операций с землей, обеспечившие переход «Совхоза имени Ленина» под единоличный контроль кандидата. «Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что мы, возможно, имеем дело со своеобразным «миллионером Корейко», который хочет стать главой государства», — резюмирует политолог.

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