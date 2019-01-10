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Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева выразила соболезнования в связи с трагедией на Дону

Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева выразила соболезнования в связи с трагедией на Дону

Знаменитая ведущая, уроженка Ростова Виктория Лопырева выразила свои соболезнования в связи с трагедией в городе Шахты.
Слова поддержки девушка опубликовала на своей странице в Инстаграме.
«Трагическая новость из моей родной Ростовской области. В городе Шахты взорвался газ...(спустя всего две недели после кошмара в Магнитогорске), - написала Виктория. - Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим».

Модель также выразила желание помочь пострадавшим и организовать сбор благотворительных средств.
«Как только завершатся спасательные работы, обязательно свяжусь с губернатором области - предложу определить официальный благотворительный счёт для помощи пострадавшим и, конечно, внесу свой вклад и предложу землякам присоединиться», - добавила Виктория Лопырева.

Отметим, что Виктория активно следит за новостями родного города и региона. Она не остается равнодушной к проблемам земляков. Так, узнав о сложной операции, которая требуется юному дончанину, девушка помогла собрать необходимые средства.

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