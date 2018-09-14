Знаменитая ростовчанка Татьяна Котова поделилась секретами идеального тела



«Жить в движении - значит жить в энергии, в этом космическом пространстве потрясающих событий», - считает «Мисс Россия-2006» ростовчанка Татьяна Котова. Своим идеальным телом девушка давно восхищает многочисленную армию поклонников. На днях бывшая солистка группы «ВИА Гра» поделилась секретами идеального тела. По словам модели, всего их четыре.

«Меня часто спрашивают про секреты идеального тела, все просто: желание, правильное питание, хорошее настроение и отличный тренер, - написала Татьяна на своей странице в соцсети. - Функциональные тренировки дарят прекрасный заряд. При этом, конечно, испытываешь разные эмоции, иногда крепко сжимаешь зубы и терпишь, выполняя какое-то сложное упражнение. Но при этом в конце всегда ощущаешь безграничную благодарность за вдохновляющий результат».



Тренировки помогают девушке не только формировать идеальную фигуру, но и вырабатывать другие важные качества характера.

«Когда тело заряжено на 100%, когда вместе с мышцами тренируешь такие качества, как сила, гибкость, уверенность, выдержка, то очень здорово чувствуешь не только себя, но и ритм города. Живёшь в потоке событий, следишь за дыханием. А ещё в спорте очень точно понимаешь, что если есть цель - её можно достичь!» - уверена Татьяна.



Добавим, что Татьяна Котова является третьей девушкой России, принявшей участие в обоих конкурсах красоты - «Мисс Вселенная» и «Мисс мира». С ноября 2016-го по апрель 2017 года она была одной из участниц трио Queens. Сейчас занимается сольной карьерой.