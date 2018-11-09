ЖК «Красные ворота» и центр Ростова соединил новый маршрут





В Ростове запущен новый маршрут, который соединил ЖК «Красные ворота» и центр города. Транспорт на данном направлении начал курсировать 12 ноября.



Новый маршрут получил номер 24 (улица Горсоветская – Главный ж/д вокзал). На линии работают микроавтобусы «Хендай Каунти» и «ГАЗель Некст», сообщает «Ростовский городской транспорт».



Полная схема маршрута выглядит следующим образом: Главный ж/д вокзал – улица Красноармейская – проспект Театральный – площадь Театральная – улица Советская – площадь Карла Маркса – площадь Свободы – площадь Толстого – улица В. Черевичкина – улица 40–я Линия – улица Рябышева – улица Горсоветская – улица Вяземцева – улица Школьная – улица Буйнакская – улица 38–я Линия – улица В. Черевичкина – площадь Толстого – площадь Свободы – площадь Карла Маркса – улица 1–я Майская – улица Верхненольная – улица Советская – площадь Театральная – проспект Театральный – улица Красноармейская – Главный ж/д вокзал.



Отметим, что ранее жителям ЖК «Красные ворота» и района улицы Горсоветской приходилось около километра идти до ближайшей остановки. До сих пор попытки ввести маршрут, соединяющий два этих района города, не увенчались успехом. Транспорт ходил крайне нерегулярно, поэтому пассажиры даже не ждали его.