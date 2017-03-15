Живодёры отрубили голову сибирской хаски в Волгодонске





В Волгодонске неизвестные живодёры отрубили голову сибиркой хаски и выбросили труб животного в яму.



Страшную находку сделали местные жители 15 марта. Обезглавленный труп собаки лежал в канаве на поле, расположенном за жилым микрорайоном В-17.



Пораженные жестокостью волгодончане говорят о том, что часто видели убитого пса на улице. По их словам, хаски не была агрессивной, она не бросалась на людей, а, наоборот, ластилась к прохожим и играла с детьми.



Какой ужас... она была домашняя? За что можно было убить не в чем неповинное существо?! Не могу без слез на такие посты смотреть твари! - Такой реакцией отозвались пользователи соцсетей на информацию об убийстве животного.



Местные жители также рассказывают, что у убитой собаки были хозяева, которые размещали объявление о её пропаже.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по факту жестокой расправы над хаски проводится проверка.