Живодеры из Ростовской области отравили маленького пса и пытались содрать с него шкуру



Живодеры из Ростовской области отравили маленького пса и пытались содрать с него шкуру. О происшествии стало известно 3 ноября, когда в приют «Святобор» в Шахтах позвонила девушка и рассказала о собаке, истекающей кровью. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



По информации издания, пес скулил на всю улицу, но ему никто не торопился помочь до тех пор, пока его не подобрала местная зоозащитница. Ветврач Ольга Мосиюк, к которой привезли четвероногое, дала бедняге обезболивающее и антидот. Как оказалось, собаке скормили яд тубазид.



Врачи осмотрели пса и увидели на его теле рану невероятных размеров. Создалось впечатление, что с четвероногого попросту пытались снять шкуру. Разрез в верхней части шеи был большой. Собаку не просто ткнули ножом, а пытались срезать с нее кожу.



Рана оказалась еще и воспаленной. Не теряя ни минуты, собаку повезли в клинику в Новочеркасск. Там животному очистили и зашили рану, поставили капельницу.



После всех процедур и операции четвероногому стало намного легче. Ему всего 5-6 месяцев, после полного выздоровления зоозащитники попробуют найти ему заботливого хозяина.