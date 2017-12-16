Жителю Ростовской области, застрелившему подростка на глазах у матери, вынесли приговор



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Ростовский областной суд вынес приговор жителю Белокалитвинского района, застрелившему подростка на глазах у матери.



По версии следствия, 27 ноября 2016 года около девяти часов вечера пьяный 41-летний мужчина дома в станице Краснодонецкой поссорился со своей 38-летней сожительницей. Он стал угрожать женщине обрезом охотничьего ружья. За мать вступился 17-летний сын, тогда мужчина выстрелил в него. Подросток скончался на месте происшествия.



После случившегося подозреваемый попытался скрыться на мотоцикле из станицы, но его задержали полицейские. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Угроза убийством», «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

- 19 декабря суд признал подозреваемого виновным и по совокупности содеянного приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Добавим, что четыре года назад осужденный освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за хранение наркотиков.