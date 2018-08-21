Жителю Ростовской области, убившему знакомого цветочными горшками, вынесли приговор



В Ростовской области вынесли приговор 40-летнему жителю Неклиновского района, убившему своего знакомого цветочными горшками.



В 2017 году приятели выпивали вместе в одном из домов села Синявское. В какой-то момент они начали ругаться. Во время перепалки мужчина бросил в своего знакомого пластиковые цветочные горшки с землей. Пострадавший получил лицевую и черепно-мозговую травмы. Его госпитализировали в БСМП Таганрога, где впоследствии он скончался.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Приговором суда 40-летнему жителю Неклиновского района назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СКР РФ по Ростовской области.

