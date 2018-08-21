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Жителю Ростовской области, убившему знакомого цветочными горшками, вынесли приговор

Жителю Ростовской области, убившему знакомого цветочными горшками, вынесли приговор
В Ростовской области вынесли приговор 40-летнему жителю Неклиновского района, убившему своего знакомого цветочными горшками.

В 2017 году приятели выпивали вместе в одном из домов села Синявское. В какой-то момент они начали ругаться. Во время перепалки мужчина бросил в своего знакомого пластиковые цветочные горшки с землей. Пострадавший получил лицевую и черепно-мозговую травмы. Его госпитализировали в БСМП Таганрога, где впоследствии он скончался.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Приговором суда 40-летнему жителю Неклиновского района назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СКР РФ по Ростовской области.

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