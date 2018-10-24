Жителям Ростова пришлось часами ждать из-за отмены маршруток





В Ростове 26 октября начала работать новая маршрутная сеть. Привычные для ростовчан «Хендай Каунти» заменили автобусами средней и большой вместимости.



Процесс перехода породил ряд трудностей для пассажиров. Так, с утра ростовчане не могли уехать с «Темерника» и Северного района, так как отсутствовали МТ-83, МТ-54, МТ-89. Также горожане «потеряли» 93-й автобус, рано утром он так и не приехал на свою конечную остановку – «Завод Алмаз». Не смог вместить всех желающих уехать МТ-33. Как сообщили местные жители, ранее на этом маршруте работал автобус.



Жители Западного не могли дождаться автобусов № 94 и № 96. Напомним, с сегодняшнего дня с этого маршрута ушёл старый перевозчик - АТП-3 «Транссервис». Конкурс на перевозки выиграла ижевская компания «Ипопат-Юг». Пока её работой жители Ростова недовольны.



Мимо людей, стоявших на остановке на улице Вятской, мимо промчались забитые под завязку МТ-79 и МТ-54. Школьники не смогли уехать из переулка Кремового. На этом маршруте автобусы большой вместимости заменили автобусами средней вместимости.







Но были и положительные моменты. Жители Ростова отметили увеличение количества единиц транспорта на 78-м, 65-м, 45-м и 77-м маршрутах. Микроавтобусы «Хендай Каунти» заменили автобусами средней вместимости ПАЗ на маршруте № 41. По словам водителей, единиц станет ещё больше, их интервал движения будет составлять 10 минут. Добавилось 15 единиц автобусов на 8-м маршруте. На маршрут № 26 выпустили новый автобус.



Ещё один минус, который отметили ростовчане, это недостаточная информированность. Ряд остановок был перенесён, и пассажирам приходилось бегать и искать свой транспорт.



Напомним, с 26 октября перестало работать подавляющее большинство микроавтобусов. Это маршрутные такси №№ 6, 21, 25, 55, 34, 45, 47, 65, 77, 78, 83. На эти маршруты вышел подвижной состав большой вместимости.



Маршрут № 65 разбили на два— № 65 и № 65А. Последний будет следовать до ТРК «МЕГАМАГ» по Ворошиловскому мосту.



Автобус № 77 сохранит прежние конечные остановки — «Покровский храм» и «Центральный рынок», только будет ходить через дамбу по улице Борко — как закрытый маршрут № 46.



Отменяется маршрутное такси № 52-МТ. Доехать до Гребного канала с 26 октября можно на автобусе № 76 Гребной канал – Рабочий городок. Он двигается по схеме: Гребной канал – улица Левобережная – Ворошиловский мост – проспект Ворошиловский – улица Текучева – проспект Буденновский – Рабочий городок.



Изменяется маршрут № 56. Теперь он будет выглядеть следующим образом: Вертолётное поле – улица 2–я Краснодарская – улица Малиновского – улица Доватора – улица Зоологическая – переулок Дальний – улица Ленина – площадь Народного Ополчения – улица Ларина – проспект Нагибина – улица Нариманова – переулок Ольховский – проспект Космонавтов – проспект Королева – улица Армянская – улица Лелюшенко – улица Миронова – улица Лелюшенко – улица Думенко, 15 – улица Лелюшенко – улица Армянская – проспект Королева – проспект Космонавтов – улица Плиева – проспект Нагибина – улица Ларина – переулок Ашхабадский – улица Ленина – переулок Дальний – улица Зоологическая – улица Доватора – улица Малиновского – улица 2–я Краснодарская – Вертолётное поле.



Маршрут № 8, на который вышли ПАЗы, продлевается до ТЦ «Мегамаг».



С 20 до 25 единиц увеличено число единиц на маршруте № 71 до микрорайона Левенцовского.



Фото: vk.com/rostovgortrans