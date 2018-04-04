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Жителя Воронежа разыскивают в донской столице

Жителя Воронежа разыскивают в донской столице
Житель Воронежа перестал выходить на связь с близкими после приезда в Ростов-на-Дону. Владимир Чернышев отправился в донскую столицу 12 февраля и планировал вернуться 7 марта. Однако в установленный срок дома он так и не появился.

Последний раз родственники связывались с Владимиром 13 февраля, после чего его телефон был отключён.

Мужчина худощавого телосложения, среднего роста, глаза голубые, волосы светло-русые. Владимир может быть одет в синие джинсы и черную куртку. С собой у него свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. В Воронеже он проживал с 2015 года.

Всех, кто видел Владимира, просят сообщить об этом по телефонам: 8-906-670-23-44, 112 или 02.

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