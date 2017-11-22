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Жителя Украины задержали на Таганрогской таможне с марихуаной в нижнем белье

Жителя Украины задержали на Таганрогской таможне с марихуаной в нижнем белье
Гражданина Украины задержали на Таганрогской таможне с наркотическим веществом в нижнем белье.

29-летний молодой человек приехал на пункт пересечения государственной границы в Авило-Успенке с территории Украины. Российские таможенники нашли в кармане его брюк и в нижнем белье марихуану массой около 400 граммов.
- В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

Подозреваемый заключен под стражу.

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