Жителя Украины задержали на Таганрогской таможне с марихуаной в нижнем белье
Гражданина Украины задержали на Таганрогской таможне с наркотическим веществом в нижнем белье.
29-летний молодой человек приехал на пункт пересечения государственной границы в Авило-Успенке с территории Украины. Российские таможенники нашли в кармане его брюк и в нижнем белье марихуану массой около 400 граммов.
- В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
Подозреваемый заключен под стражу.