Жителя Украины задержали на Таганрогской таможне с марихуаной в нижнем белье



Гражданина Украины задержали на Таганрогской таможне с наркотическим веществом в нижнем белье.



29-летний молодой человек приехал на пункт пересечения государственной границы в Авило-Успенке с территории Украины. Российские таможенники нашли в кармане его брюк и в нижнем белье марихуану массой около 400 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.



Подозреваемый заключен под стражу.