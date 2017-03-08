Жителя села Фёдоровка, расстрелявшего чиновника администрации и участкового, отправят на лечение





Жителя села Фёдоровка Неклиновского района 68-летнего Александра Ковалёва, расстрелявшего чиновника администрации и участкового, отправят на лечение. Об этом сообщили 10 марта в Следственном управлении Ростовской области.



В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», «Покушение на убийство лица, в связи с выполнением общественного долга», «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Незаконная переделка огнестрельного оружия».

- В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Заболевание лишало его возможности осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.



Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.



Напомним, 13 мая 2016 года Александр Ковалёв, вооружившись изготовленным им обрезом 7, 62 мм. винтовки «Мосина» образца 1891/30 гг., пришёл в здание ад¬ми¬нистрации Федоровского сельского поселения. Там он сначала выстрелил в 63-летнего главного специалиста администрации Валерия Захарченко. А затем в прибежавшего на звуки стрельбы 48-летнего участкового Александра Обиденко. Чиновник скончался в тот же день в больнице, сотрудник полиции умер на месте происшествия. После этого Ковалёв вышел на улицу и направился в сторону дома, но увидев, что его догоняет глава поселения Владимир Гринченко, попытался выстрелить в него. Оружие дало осечку. Пока пенсионер перезаряжал ружьё, глава выбил у него из рук оружие и скрутил стрелявшего. К этому времени на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым и передали мужчину.







Как ранее писал Rostov.ru, Ковалёв считал местных чиновников виновными в смерти его жены. Супруга мужчины часто обращалась в администрацию села и отдел полиции с различными проблемами, но не находила отклика. Это, по мнению мужчины, подкосило здоровье его супруги, а в последствии стало причиной её смерти.



Знакомые и соседи отмечали, что после смерти жены, Александр Ковалёв стал вести себя странно. Так он установил памятник самому себе рядом с могилой умершей супруги.