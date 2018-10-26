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Жителя Ростовской области задержали на границе с полной сумкой марихуаны

Жителя Ростовской области задержали на границе с полной сумкой марихуаны

В Ростовской области на границе задержали мужчину с полной сумкой марихуаны.

Нарушителя заметили пограничники на окраине города Донецка, когда он пытался пересечь границу в обход пункта пропуска. Увидев правоохранителей, мужчина стал убегать. Однако пограничникам удалось догнать и задержать нарушителя. Им оказался 35-летний житель Донецка.
- У задержанного изъята сумка с марихуаной, весом около 5 килограммов, - рассказали в Пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела за нарушение границы и неповиновение пограничникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наркотиков.

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