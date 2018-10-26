Жителя Ростовской области задержали на границе с полной сумкой марихуаны





В Ростовской области на границе задержали мужчину с полной сумкой марихуаны.



Нарушителя заметили пограничники на окраине города Донецка, когда он пытался пересечь границу в обход пункта пропуска. Увидев правоохранителей, мужчина стал убегать. Однако пограничникам удалось догнать и задержать нарушителя. Им оказался 35-летний житель Донецка.

- У задержанного изъята сумка с марихуаной, весом около 5 килограммов, - рассказали в Пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.



В отношении нарушителя возбуждены административные дела за нарушение границы и неповиновение пограничникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наркотиков.