Жителя Ростовской области осудили за убийство приятеля



В Каменском районе вынесли приговор местному жителю, убившему приятеля.



Конфликт между мужчинами произошёл в ночь на 25 апреля. Товарищи вместе выпивали. Во время застолья между ними завязалась ссора. Словесная перепалка переросла в драку.



Дончанин сначала ударил собутыльника кулаком по голове, а затем схватился за нож. Он ударил приятеля в область бедер и нанёс несколько ударов в грудь и шею. Осознав, что произошло, мужчина попытался оказать пострадавшему первую помощь. Злоумышленник наложил повязку и оставил раненого лежать на полу. Через полчаса тот скончался от полученных травм.



Утром о случившемся мужчина рассказал своей матери, попросил вызвать полицию и вернулся домой. Там его задержали правоохранители.



Как сообщили в пресс-службе Каменского районного суда, мужчину признали виновным по статье «Убийство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.