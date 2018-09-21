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Жителя Ростовской области осудили за убийство приятеля

Жителя Ростовской области осудили за убийство приятеля
В Каменском районе вынесли приговор местному жителю, убившему приятеля.

Конфликт между мужчинами произошёл в ночь на 25 апреля. Товарищи вместе выпивали. Во время застолья между ними завязалась ссора. Словесная перепалка переросла в драку.

Дончанин сначала ударил собутыльника кулаком по голове, а затем схватился за нож. Он ударил приятеля в область бедер и нанёс несколько ударов в грудь и шею. Осознав, что произошло, мужчина попытался оказать пострадавшему первую помощь. Злоумышленник наложил повязку и оставил раненого лежать на полу. Через полчаса тот скончался от полученных травм.

Утром о случившемся мужчина рассказал своей матери, попросил вызвать полицию и вернулся домой. Там его задержали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе Каменского районного суда, мужчину признали виновным по статье «Убийство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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