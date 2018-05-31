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Жителя Ростовской области осудили за изнасилование знакомой

Жителя Ростовской области осудили за изнасилование знакомой
В Ростовской области осудили жителя Боковского района за изнасилование знакомой.

Как было установлено во время следствия, а затем и в суде, в декабре 2017 года 42-летний мужчина избил свою 31-летнюю знакомую в одном из домов хутора Ильин Боковского района. Затем, угрожая расправой, изнасиловал девушку.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Угроза убийством» и «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера».
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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