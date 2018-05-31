Жителя Ростовской области осудили за изнасилование знакомой



В Ростовской области осудили жителя Боковского района за изнасилование знакомой.



Как было установлено во время следствия, а затем и в суде, в декабре 2017 года 42-летний мужчина избил свою 31-летнюю знакомую в одном из домов хутора Ильин Боковского района. Затем, угрожая расправой, изнасиловал девушку.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Угроза убийством» и «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера».

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.