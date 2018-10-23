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Жителя Ростова осудили за убийство женщины туристическим топором

Жителя Ростова осудили за убийство женщины туристическим топором
В Ростове осудили местного жителя, убившего женщину туристическим топором. Ростовский областной суд вынес решение 25 октября.

В апреле 2017 года в Ворошиловском районе Ростова пьяный 29-летний мужчина подошёл к ростовчанину, который выгружал вещи из машины. Обвиняемый схватил туристический топор ростовчанина и стал угрожать ему. Затем он без причины нанес удары этим топором стоявшей рядом женщине. От полученных ран она мгновенно скончалась.
- Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и осужден к 13 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Добавим, что дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

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