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Жителя Кубани осудили в Ростове за изнасилование 15-летней девочки

Жителя Кубани осудили в Ростове за изнасилование 15-летней девочки
Фото: Newstracker.ru
В Ростове вынесли приговор 28-летнему жителю Краснодарского края, обвиняемому в изнасиловании 15-летней девочки.

В мае этого года на проспекте Нагибина в Ростове мужчина силой затащил подростка в безлюдное место, где изнасиловал. Совершив преступление, он скрылся в Краснодарском крае, однако через несколько дней был задержан.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Ростовской области.

Ранее мужчина уже был судим.

Напомним, что недавно аналогичное дело было направлено в суд. Также в мае около остановочного комплекса «Лестница» на улице Штахановского житель Амурской области изнасиловал 16-летнюю девушку.

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