Жителя Кубани осудили в Ростове за изнасилование 15-летней девочки



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В Ростове вынесли приговор 28-летнему жителю Краснодарского края, обвиняемому в изнасиловании 15-летней девочки.



В мае этого года на проспекте Нагибина в Ростове мужчина силой затащил подростка в безлюдное место, где изнасиловал. Совершив преступление, он скрылся в Краснодарском крае, однако через несколько дней был задержан.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Ростовской области.



Ранее мужчина уже был судим.



Напомним, что недавно аналогичное дело было направлено в суд. Также в мае около остановочного комплекса «Лестница» на улице Штахановского житель Амурской области изнасиловал 16-летнюю девушку.