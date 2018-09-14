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Жителя Амурской области будут судить за изнасилование двух девушек в Ростове

Жителя Амурской области будут судить за изнасилование двух девушек в Ростове

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Амурской области, совершившего серию изнасилований.

По версии следствия, мужчина некоторое время жил в донской столице. В мае 2018 года около остановочного комплекса «Лестница» на улице Штахановского он напал на 16-летнюю девушку. Насильник зажал ей рот и затащил в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

В июне на улице Вавилова мужчина также надругался над 17-летней девушкой. В июле его задержали.
- В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный причастен к совершению ещё трёх преступлений: одного изнасилования и двух покушений на изнасилование, - рассказали в Следственном управлении СКР Ростовской области.

В отношении приезжего было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Покушение на изнасилование», «Изнасилование несовершеннолетней - 2 эпизода», «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней- 2 эпизода», «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.

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