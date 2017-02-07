Жителя Аксайского района осудили за изнасилование падчерицы и спаивание 3-летнего сына





Жителя Аксайского района Ростовской области осудили за изнасилование 15-летней падчерицы и спаивание 3-летнего сына.



С апреля 2014 года по январь 2015 года мужчина у себя дома неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование 15-летней дочери своей сожительницы. Кроме того, он вовлек своего 3-летнего сына в систематическое употребление алкоголя.

- Житель Аксайского района был признан виновным по нескольким статьям - «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и «Незаконный оборот товаров, не отвечающих требованиям безопасности», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.



Также выяснилось, что дончанин будучи индивидуальным предпринимателем незаконно торговал на одном из рынков Ростова рыбой, не отвечающей требованиям безопасности для здоровья.