Жителя Аксая приговорили к 17 годам колонии за убийство матери и ее знакомого





28 марта Ростовский областной суд вынес приговор жителю Аксая Андрею Ткаченко. На скамье подсудимых мужчина оказался за жестокую расправу над собственной матерью и ее знакомым.

- Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Ростовской области.



Кровавое убийство произошло в августе 2015 года в одной из квартир Аксая. Мама подсудимого и ее знакомый упрекнули мужчину в употреблении запрещенных веществ. Оскорбительное предположение привело его в бешенство - аксайчанин схватил кухонный нож и нанес обидчикам несколько ранений, повредив жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

Суд признал Андрея Ткаченко виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.