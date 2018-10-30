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Жительница Волгодонска пыталась передать в колонию запрещённые таблетки в сале

Жительница Волгодонска пыталась передать в колонию запрещённые таблетки в сале
В исправительной колонии № 9 города Шахт пресекли попытку передачи запрещённых лекарственных препаратов.

1 ноября сотрудники учреждения при досмотре посылки, предназначенной одному из осужденных, обнаружили запрещенные предметы.
- В посылке, которую прислала жительница Волгодонска, в куске солёного сала было спрятано 160 таблеток лекарственного препарата из группы опиатов, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

По данному факту начата проверка.

Напомним, что в конце сентября жительница Ставрополя прислала в СИЗО Ростова кусок сала с телефоном.

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