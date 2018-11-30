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Жительница Таганрога получила титул Top Model PLUS 2018

Жительница Таганрога получила титул Top Model PLUS 2018
Девушка из Таганрога стала обладательницей титула Top Model PLUS 2018. Конкурс красоты завершился в Москве в конце ноября.

За победу в номинации Top Model PLUS 2018 боролись 35 моделей со всей России. Здесь принимали участие девушки с ярко выраженными формами.

Анастасия рассказала, что снималась в Турции для американского журнала Smooth. Когда она вернулась в родной Таганрог, сотрудники модельного проекта объявили девушке, что выбрали её для участия в конкурсе. Такая новость стала очень неожиданной для неё. За три дня она вместе с коллегами смогла завершить все приготовления.

Конкурс состоял из трёх выходов: в платьях от известных дизайнеров, в спортивных и деловых костюмах. Жюри оценило красоту Анастасии и признало её победительницей.

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