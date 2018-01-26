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Жительница Шахт опубликовала в соцсети фотографии своего маленького сына, прикуривающего сигарету

Жительница Шахт опубликовала в соцсети фотографии своего маленького сына, прикуривающего сигарету

Молодая мама из Шахт опубликовала в соцсети фотографии своего сына, которому нет и двух лет, прикуривающим сигарету. Девушка хотела пошутить, но реакция пользователей была совсем не той, на какую она рассчитывала, сообщает DonDay.ru Шахты.

На снимке малыш держит во рту сигарету, а рядом рука, которая протягивает ему пламя. При этом на одном из кадров, мальчик наклоняет голову к огоньку, чтобы прикурить. Его мама сопроводила пост хэштегами #когда #дед #с #рейса #приехалXD.

За короткое время фотографии собрали десятки комментариев, в основном негативных.
- Молодая мама хвастается «увлечениями» ребенка в соцсетях, а потом мы удивляемся, почему таким деградирующим растет наше будущее поколение. Пусть тебе будет стыдно! - Написала Анна П.

- Мне жаль этого малыша...Пожалуйста, перестаньте с детства приучать детей к этой дряни! Что же вы делаете! Задумайтесь об их здоровье и о будущем нашей страны! - прокомментировал Валерий Н.

- Нас за такие игры в детстве по губам били, - отметил Роман Н. - А тут налицо странное воспитание.

В комментариях отметилась и сама мама мальчика. Девушка объяснила, что сигарета не настоящая, а игрушечная. Однако большинство пользователей ей не поверили, отметив, что даже если это и игрушка, то весьма странная. Между тем мать «курящего» малыша возмутилась, тем, что на неё накинулись из-за безобидной шутки. Не согласившись с большинством комментаторов, девушка всё-таки удалила фотографии из соцсети.

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