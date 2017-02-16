Жительница Сальска в течение нескольких лет истязала своего ребенка





Жительница Сальска в течение нескольких лет , регулярно била своего маленького ребенка. Об этом стало известно, когда ребенок с многочисленными кровоподтеками на спине, ногах и ягодицах был доставлен в больницу. Отец ребенка заявил на свою супругу в полицию в конце января 2017. После проверки в отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

- Мера пресечения в отношении женщины пока не избрана, он все еще на свободе,- сообщили в Следственном комитете по Ростовской области. - 10-летний ребенок сейчас живет с отцом.



Rostov.ru также стало известно, что мать и отец все это время жили вместе. В ближайшее время мальчик будет допрошен следователем с участием психолога. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.