Жительница Ростовской области заплатила за инвалидность 180 тысяч рублей



Жительница Ростовской области заплатила за инвалидность 180 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество».



По версии следствия, 32-летняя женщина через свою знакомую передала врачу взятку, чтобы получить документ о недееспособности. Липовая бумага ей понадобилась для получения пенсии. Подозреваемой «установили» первую группу инвалидности по несуществующему заболеванию.



- Расследование находится на контроле прокуратуры по Ростовской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.