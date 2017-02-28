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Жительница Ростовской области заплатила за инвалидность 180 тысяч рублей

Жительница Ростовской области заплатила за инвалидность 180 тысяч рублей
Жительница Ростовской области заплатила за инвалидность 180 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, 32-летняя женщина через свою знакомую передала врачу взятку, чтобы получить документ о недееспособности. Липовая бумага ей понадобилась для получения пенсии. Подозреваемой «установили» первую группу инвалидности по несуществующему заболеванию.

- Расследование находится на контроле прокуратуры по Ростовской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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