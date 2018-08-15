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Жительница Ростовской области украла из магазина 250 тысяч рублей

Жительница Ростовской области украла из магазина 250 тысяч рублей
В Ростовской области задержали сотрудницу магазина автозапчастей, которая похитила из кассы 250 тысяч рублей. Об этом сообщается пресс-служба ГУ МВД по ростовской области.

Известно, что 24-летняя девушка была бухгалтером магазина. На протяжении трех месяцев, с апреля по июнь она систематически забирала из сейфа деньги. В общей сложности она похитила 250 тысяч рублей. Средства она тратила на погашение кредитов.

– В данный момент подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение по статье «Кража», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

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