Жительница Ростовской области украла из магазина 250 тысяч рублей



В Ростовской области задержали сотрудницу магазина автозапчастей, которая похитила из кассы 250 тысяч рублей. Об этом сообщается пресс-служба ГУ МВД по ростовской области.



Известно, что 24-летняя девушка была бухгалтером магазина. На протяжении трех месяцев, с апреля по июнь она систематически забирала из сейфа деньги. В общей сложности она похитила 250 тысяч рублей. Средства она тратила на погашение кредитов.



– В данный момент подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение по статье «Кража», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

