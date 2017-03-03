Жительница Ростовской области нашла две мины времен ВОВ в свое огороде





Жительница Куйбышевского района Ростовской области нашла две мины времен ВОВ в своем огороде. 2 марта днем женщина решила навести порядок на своем участке в хуторе Новая Надежда, на улице Победы, 7. Она начала вскапывать землю и нашла минометные снаряды.



По данным департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, сообщение о необычной находке поступило в 17:45. На место выехали спасатели. На участке выставили оцепление. Отправлена заявка на уничтожение в Матвеев - Курганский РВК , сейчас ожидают приезда взрывотехников.