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Жительница Ростовской области нашла две мины времен ВОВ в свое огороде

Жительница Ростовской области нашла две мины времен ВОВ в свое огороде

Жительница Куйбышевского района Ростовской области нашла две мины времен ВОВ в своем огороде. 2 марта днем женщина решила навести порядок на своем участке в хуторе Новая Надежда, на улице Победы, 7. Она начала вскапывать землю и нашла минометные снаряды.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, сообщение о необычной находке поступило в 17:45. На место выехали спасатели. На участке выставили оцепление. Отправлена заявка на уничтожение в Матвеев - Курганский РВК , сейчас ожидают приезда взрывотехников.

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