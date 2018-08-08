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Жительница Ростовской области больше месяца разыскивает мужа, уехавшего на заработки в Москву

Жительница Ростовской области больше месяца разыскивает мужа, уехавшего на заработки в Москву
Жительница Ростовской области больше месяца разыскивает мужа, уехавшего на заработки в Москву. Михаил Струтинский перестал выходить на связь с родными 8 июля.

Как рассказала супруга разыскиваемого, 8 мая муж отправился в Москву на вахту. В течение двух месяцев они регулярно созванивались. Однако в июле связь пропала.

На вид Михаилу 39-40 лет. Его рост около 175 сантиметров. Телосложение — среднее. Глаза мужчины голубые, волосы короткие, с небольшой залысиной. На руке есть татуировка с изображением стрельца.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо позвонить в полицию по номеру 02.

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