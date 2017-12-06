Жительница Ростовской области более года получала пенсию умершей матери
В Ростовской области задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве.
Проживающая в Белокалитвинском районе 36-летняя женщина больше года получала пенсию умершей матери. После смерти пенсионерки, она не обратилась за свидетельством о смерти. В местном отделении пенсионного фонда, не зная, что получателя выплаты уже нет в живых, продолжали начислять и выплачивать пособие.
- Таким образом, женщина обманным путем завладела суммой более ста тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».