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Жительница Ростовской области более года получала пенсию умершей матери

Жительница Ростовской области более года получала пенсию умершей матери
В Ростовской области задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве.

Проживающая в Белокалитвинском районе 36-летняя женщина больше года получала пенсию умершей матери. После смерти пенсионерки, она не обратилась за свидетельством о смерти. В местном отделении пенсионного фонда, не зная, что получателя выплаты уже нет в живых, продолжали начислять и выплачивать пособие.
- Таким образом, женщина обманным путем завладела суммой более ста тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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