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Жительница Ростова забыла в магазине сумочку с украшениями на 200 тысяч рублей

Жительница Ростова забыла в магазине сумочку с украшениями на 200 тысяч рублей
Фото: Mvdlnr.ru
В Ростове у забывчивой местной жительницы украли сумку с ювелирными украшениями на 200 тысяч рублей.

Девушка забыла аксессуар в одном из магазинов города. Когда она вернулась, сумки в торговой точке уже не было. Ростовчанка обратилась в полицию.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина украл сумку.
- Оперативники уголовного розыска установили и задержали 34-летнего подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Злоумышленник успел продать часть ювелирных изделий. Остальное сотрудники полиции изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.

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