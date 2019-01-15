Жительница Ростова забыла в магазине сумочку с украшениями на 200 тысяч рублей
Фото: Mvdlnr.ru
В Ростове у забывчивой местной жительницы украли сумку с ювелирными украшениями на 200 тысяч рублей.
Девушка забыла аксессуар в одном из магазинов города. Когда она вернулась, сумки в торговой точке уже не было. Ростовчанка обратилась в полицию.
Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина украл сумку.
- Оперативники уголовного розыска установили и задержали 34-летнего подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Злоумышленник успел продать часть ювелирных изделий. Остальное сотрудники полиции изъяли.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.