Жительница Ростова требует вернуть вытрезвители



Ростовчанка просит вернуть в город вытрезвители. Елена Васильева выдвинула такую инициативу на общественном интернет-портале.



Женщина уверена, что такие учреждения сделают донскую столицу безопаснее. Она возмущена тем, что маленькие дети часто встречают на улицах людей в алкогольном опьянении.



- В большинстве случаев семьи распадаются из-за пьянок, - пишет активистка. - Помогите горожанам дышать спокойно и не бояться.



Елена предлагает ввести в вытрезвителях обязательные общественные работы. Пусть люди, которые содержатся там, не только ждут отрезвления, но и приносят пользу городу.



- Чтобы меньше глупых мыслей было, - отмечает ростовчанка.