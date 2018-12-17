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Жительница Ростова требует вернуть вытрезвители

Жительница Ростова требует вернуть вытрезвители
Ростовчанка просит вернуть в город вытрезвители. Елена Васильева выдвинула такую инициативу на общественном интернет-портале.

Женщина уверена, что такие учреждения сделают донскую столицу безопаснее. Она возмущена тем, что маленькие дети часто встречают на улицах людей в алкогольном опьянении.

- В большинстве случаев семьи распадаются из-за пьянок, - пишет активистка. - Помогите горожанам дышать спокойно и не бояться.

Елена предлагает ввести в вытрезвителях обязательные общественные работы. Пусть люди, которые содержатся там, не только ждут отрезвления, но и приносят пользу городу.

- Чтобы меньше глупых мыслей было, - отмечает ростовчанка.

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