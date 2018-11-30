Жительница Ростова требует решить проблему нехватки транспорта в Пролетарском районе



Жительница Ростова требует решить проблему нехватки транспорта в Пролетарском районе. Такое заявление появилось на популярном портале.



По словам автора петиции Екатерины Ешимбетовой, на остановках по улицам Богданова, 35-й и 45-й Линий пассажирам приходится подолгу ждать общественный транспорт. После 18 часов из этого района практически невозможно никуда уехать. Ростовчанка предлагает добавить единицы транспорта, а также изменить один из маршрутов.



– Нужно запустить больше троллейбусов № 2. Кроме того, троллейбусы № 22 должны следовать по другой, более удобной для жителей, схеме. От 19-й Линии до остановки на 35-й Линии маршрут должен быть таким, как у троллейбуса № 2. После этого путь необходимо продолжить через Александровку, – рассказывает Екатерина Ешимбетова.



По мнению женщины, так можно сделать жизнь пассажиров намного комфортнее. При этом благодаря новому маршруту троллейбуса № 22 властям не придется закупать дополнительный транспорт в большом количестве.