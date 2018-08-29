Жительница Ростова требует прекратить стихийную торговлю на улице Станиславского



Жительница Ростова-на-Дону требует прекратить стихийную торговлю на пересечении улицы Станиславского и переулка Газетного. Марина Захарова опубликовала петицию, в которой просит обратить внимание на «блошиный» рынок.



В инициативе женщина отметила, что жители дома на улице Станиславского неоднократно обращались с жалобами на круглосуточный шум и антисанитарию.



«Невозможно пройти в собственный подъезд из-за разложенных товаров на асфальте под ногами. Жалобы направляли в администрацию города, прокуратуру, полицию Кировского и Ленинского районов, но ни один орган власти не берет на себя ответственность по установлению правопорядка», – отмечает ростовчанка.



Марина отмечает, что после ремонта уже испортили фасад дома. Кроме того, каждый день улица Станиславского превращается в свалку. Торговцы оставляют после себя горы мусора. При этом ростовчанка понимает, что в основном на рынке торгуют пенсионеры. Поэтому она просит оборудовать для них нормальные места, правда, в другом районе.