Жительница Ростова просит власти сделать три въезда в микрорайон «Вертолетное поле»



Жительница Ростова-на-Дону Наталья Миронова просит власти сделать три въезда в микрорайон «Вертолетное поле». Соответствующее требование она опубликовала на популярном портале.



По словам Натальи Мироновой, необходимо построить два асфальтированных въезда к улице Портовой и один – к проспекту Стачки. В настоящее время покрытие этих участков состоит из булыжников.



– Если создать дорогу по Тружеников, то получится разгрузить утреннее и вечернее движение на улице 3-й Круговой. Создать асфальтированную дорогу следует и для проезда по Портовой. Сейчас многим приходится объезжать участок через улицу Комарова, – говорится в петиции.



Наталья Миронова рассчитывает, что администрация города поддержит ее инициативу.