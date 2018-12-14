Жительница Ростова просит увеличить количество автобусов до аэропорта



Ростовчанка требует увеличить количество автобусов в Платов. Такая петиция появилась на общественном интернет-портале.



Елена Кнурева возмущена малым количеством общественного транспорта, идущего в аэропорт. Она утверждает, что после отмены 285-го и 286-го маршрутов ночью уехать из города стало возможным только раз в час.



- Дорога же из Платова напоминает кошмар, так как выделенный транспорт больше маршрутки, но меньше полноценного автобуса, - сетует активистка.



По словам женщины, данную проблему нужно срочно решать. Тем более, если аэропорт скоро станет главным южным транспортным узлом. Крупные воздушные врата не могут называться таковыми, если не могут обеспечить людям удобный трансфер.