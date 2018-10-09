Жительница Ростова просит пересмотреть оптимизацию маршрута № 18



Жительница донской столицы Марина Амирасланова просит пересмотреть отмену маршрута № 79 и оптимизацию общественного транспорта № 18. Горожанка оставила 10 октября соответствующую петицию на популярном сайте инициатив.



В рамках оптимизации дорожного движения с 1 ноября исчезнет маршрут № 79 сообщением площадь Карла Маркса – Королева. В свою очередь вводят альтернативный оптимизированный маршрут № 18 (мкр. Суворовский - площадь Карла Маркса), который продлят от ж/д станции Сельмаш до площади Карла Маркса.



По мнению Марины, из-за нововведений теперь жители микрорайона Северного будут садиться в переполненные автобусы или вовсе простаивать на остановках в ожидании более пустого транспорта.



- Необходимо оставить маршрут № 79, так как он не является аналогичным № 18, - отмечает автор инициативы. - Кроме того, нужно оптимизировать транспортное движение для жителей Северного микрорайона.

