Жительница Ростова просит оставить троллейбус № 22 на улице Красноармейской



Уроженка Ростова-на-Дону просит после окончания чемпионата мира по футболу оставить маршрут троллейбуса № 22 на улице Красноармейской. Екатерина Швидченко опубликовала инициативу на сайте «Активный ростовчанин».



По словам женщины, из центра города в Александровку по улице Красноармейской можно добраться только на маршрутных такси, в которых помещается не очень много людей.



«В качестве альтернативы маршруткам предлагаю изменить маршрут троллейбуса № 22 на постоянной основе с сохранением его движения по улице Красноармейской», - написала Екатерина.



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