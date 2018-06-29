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Жительница Ростова просит оставить троллейбус № 22 на улице Красноармейской

Жительница Ростова просит оставить троллейбус № 22 на улице Красноармейской
Уроженка Ростова-на-Дону просит после окончания чемпионата мира по футболу оставить маршрут троллейбуса № 22 на улице Красноармейской. Екатерина Швидченко опубликовала инициативу на сайте «Активный ростовчанин».

По словам женщины, из центра города в Александровку по улице Красноармейской можно добраться только на маршрутных такси, в которых помещается не очень много людей.

«В качестве альтернативы маршруткам предлагаю изменить маршрут троллейбуса № 22 на постоянной основе с сохранением его движения по улице Красноармейской», - написала Екатерина.

Пока ростовчанку поддержали четыре пользователя.

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