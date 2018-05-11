Жительница Ростова просит навести порядок в балке Рябинина



Анжела Беренштейн просит местные власти навести порядок в балке Рябинина на Западном. Соответствующую петицию она разместила на городском портале.



По словам Анжелы, территория балки - природоохранная зона федерального значения. Здесь протекает ручей, который относится к части водного бассейна реки Мертвый Донец. В свою очередь никто не занимается уборкой этой области.



Вся территория балки завалена сухими деревьями, покрышками и бытовым мусором. Рядом стоят гаражи, владельцы которых сбрасывают в ручей отходы.



В 2006 году городские власти пообещали создать там полноценный парк, но эта идея не была реализована. Позже, в 2016 году, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области через сайт госзакупок провело конкурс на проведение уборки балки Рябинина. Сумма контракта составила 11,1 миллиона рублей. Но и эта затея не была выполнена.



- Просим сохранить зеленый уголок природы и сделать в балке комфортную зону для отдыха жителей города с отдельной территорией для выгула собак, - просит Анжела. - Также просим оградить территорию балки от прилегающих к ней гаражей.