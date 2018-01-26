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Жительница Ростова просит изменить расписание транспорта в ЖК «Платовский»

Жительница Ростова просит изменить расписание транспорта в ЖК «Платовский»
Жительница Ростова просит изменить расписание транспорта в ЖК «Платовский». Свое обращение Елена Стурова разместила на городском сервисе.

Активистка отмечает, что водители автобуса № 35 «А» едва следуют графику движения, особенно в утреннее время, когда ученики школ №№ 19, 44 и 23 едут на занятия. Детям приходится добираться с пересадками, а затем переходить опасный перекресток на Каскадной улице. По мнению Елены, оптимальное время отправления для этого маршрута — 7:10.
 
- Обращения в департамент транспорта и к диспетчеру успеха не имеют, - сетует ростовчанка. - Прошу принять меры по этому вопросу и скорректировать маршрут автобуса № 42 «А». Стоит изменить его конечную остановку «Ростовское море» на конечную остановку ЖК «Платовский», поскольку рейс курсирует мимо вышеперечисленных школ.

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