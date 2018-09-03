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Жительница Ростова просит благоустроить набережную парка «Дружба» после жестокого убийства 23-летней девушки

Жительница Ростова просит благоустроить набережную парка «Дружба» после жестокого убийства 23-летней девушки

Ростовчанка Наталия Митина предлагает реконструировать набережную парка «Дружба» вдоль реки Темерник на Северном. По её мнению, эта территория давно должна была быть благоустроена. Соответствующая инициатива появилась на городском сервисе.

На днях в этом районе в камышах нашли тело убитой 23-летней девушки. Это подтолкнуло Наталию к тому, чтобы выступить со своим предложением к властям.
- Часть набережного парка - новая, со светом, дорогами, пляжем, а половина - бездорожье, старые лестницы, ни одного фонаря, камыши, - пишет ростовчанка. - В свете последних событий - убийства девушки в этих камышах, на мой взгляд, нужно что-то с этим решать, а не закрывать глаза. Камыши с вечно пьяными бомжами в центре района - это позор.

Наталия Митина считает, что вместо строительства нового сквера посреди пустыря вдоль улицы Капустина нужно достроить набережную. Она отмечает, что на освещенной открытой территории местные жители будут чувствовать себя в безопасности.

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