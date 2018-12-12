Жительница Ростова предлагает вернуть старую схему маршрута № 40



Ростовчанка просит вернуть старую схему движения маршрутки № 40. Соответствующее предложение появилось на общественном интернет-портале.



Галина Карначева делится, что было намного удобнее, когда автобус ходил между остановками «Сады Изумруд» и «Первой Конной Армии».



С июля 2017 года маршрутка изменила схему движения. По старой дороге пустили автобус № 23. Тем не менее активистка пишет, что их очень мало. Люди слишком долго ждут прямого транспорта, поэтому вынуждены ехать с пересадками.



- Я прошу вернуть вернуть маршрут № 40 так, как было год назад. Или же на 23-м маршруте сделать больше машин, - просит Галина.