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Жительница Ростова предлагает вернуть старую схему маршрута № 40

Жительница Ростова предлагает вернуть старую схему маршрута № 40
Ростовчанка просит вернуть старую схему движения маршрутки № 40. Соответствующее предложение появилось на общественном интернет-портале.

Галина Карначева делится, что было намного удобнее, когда автобус ходил между остановками «Сады Изумруд» и «Первой Конной Армии».

С июля 2017 года маршрутка изменила схему движения. По старой дороге пустили автобус № 23. Тем не менее активистка пишет, что их очень мало. Люди слишком долго ждут прямого транспорта, поэтому вынуждены ехать с пересадками.

- Я прошу вернуть вернуть маршрут № 40 так, как было год назад. Или же на 23-м маршруте сделать больше машин, - просит Галина.

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